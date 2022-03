Os contribuintes já pagaram perdas do Novo Banco (NB) com o grupo económico de Luís Filipe Vieira no total de 290 milhões de euros. As perdas ocorreram entre os finais de junho de 2016 e dezembro de 2020. O ‘buraco’ do grupo Promovalor foi pago pelo Fundo de Resolução (FdR), entidade pública acionista do NB, através do Acordo de Capitalização Contingente (CCA), mecanismo usado para compensar o NB dos prejuízos com os clientes.