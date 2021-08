Filhos dão mais descontos no IRS

O Governo pondera aumentar o valor das deduções fiscais fixas por filho, em 2022, como forma de reduzir o IRS das famílias da classe média. Neste momento, o bónus fiscal por dependente é de 600 euros, valor que aumenta para 900 euros a partir do segundo filho.A medida está a ser equacionada no âmbito da preparação do Orçamento do Estado para o próximo ano e é vista como uma das soluções mais viáveis para a descida do IRS na classe média, caso os partidos de esquerda façam exigências com forte impacto orçamental.