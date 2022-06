Direção-Geral do Orçamento divulga hoje execução orçamental até maio

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta quarta-feira a síntese da execução orçamental até maio, após em abril ter registado um défice, em contabilidade pública, de 782 milhões de euros, uma melhoria homóloga de 4.272 milhões de euros.

A evolução das contas públicas nos primeiros quatro meses do ano foi explicada pela melhoria da atividade económica e do mercado do trabalho, bem como pela redução dos encargos associados às medidas de combate à pandemia de Covid-19.

Até abril a receita cresceu 15% face a 2021, enquanto a despesa cedeu 1,8%.

No habitual comunicado que antecede a divulgação da execução orçamental, o Ministério das Finanças detalhava que, até abril, a receita fiscal e contributiva aumentou 15,5% face ao período homólogo (12,6% face a 2019), destacando-se nesta evolução o contributo da receita fiscal, que registou uma subida homóloga de 18,8% (11,2% face a 2019), impulsionada pelo IVA.

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, a receita fiscal do Estado ascendeu a 14.298,2 milhões de euros, com um aumento de 399 milhões de euros nos impostos diretos.

Do lado da despesa, a redução homóloga em 1,8% "traduz essencialmente a redução de 1,5% na despesa corrente, fortemente influenciada pelas reduções de 11,5% dos juros e outros encargos e de 4,8% das transferências correntes devido à diminuição do impacto com medidas covid-19".