Dívidas de milionários famosos afundam garantia pública

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As perdas geradas pela venda de uma carteira de crédito em incumprimento de milionários famosos do Novo Banco, no valor de 3,2 mil milhões de euros, a fundos abutre vai penalizar as contas do banco de 2019 e forçar novamente a utilização da ‘almofada’ criada no acordo com a Lone Star para minimizar os efeitos das perdas geradas pelos grandes devedores.Uma conta que forçará a novo empréstimo do Estado ao Fundo ... < br />