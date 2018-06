EDP emite obrigações no valor de 750 milhões de euros

Emissão "destina-se a financiar as necessidades decorrentes da atividade normal da empresa", revela a empresa.

Por Lusa | 18:03

A EDP - Energias de Portugal - anunciou a emissão de obrigações no valor de 750 milhões de euros com vencimento em janeiro de 2026, segundo um comunicado publicado esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de 750.000.000 euros com vencimento em janeiro de 2026, cupão de 1,625%, a que corresponde uma 'yield' de 1,67%", avança a empresa no documento.

De acordo com a empresa liderada por António Mexia, a emissão "destina-se a financiar as necessidades decorrentes da atividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira".