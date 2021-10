A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano não prevê qualquer alívio nos impostos sobre os combustíveis, com manutenção da carga fiscal do ISP, nem sobre a eletricidade, que perde mesmo o bónus fiscal concedido este ano aos consumos mais baixos.A redução da taxa de IVA da eletricidade de 23% para 13% nos escalões mais baixos de consumo de baixa tensão termina no fim deste ano, já que não é feita qualquer referência na proposta entregue pelo Governo para o próximo ano.