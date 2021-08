A população empregada em Portugal superou no final de junho os níveis pré-pandemia.De acordo com números divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no final de junho eram mais de 4,8 milhões os cidadãos com trabalho, um aumento de 2,8% face ao trimestre terminado em março e de 0,8% (mais 36 300 pessoas) relativamente a junho de 2019.