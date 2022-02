Empréstimos aos particulares sobem

Os empréstimos aos particulares continuam a acelerar nas finalidades de habitação e consumo, revelam dados do Banco de Portugal (BdP) relativos a janeiro e esta sexta-feira tornados públicos. O valor total acumulado em crédito à habitação subiu no primeiro mês do ano 97,2 mil milhões de euros, o que significa mais 4,5% face ao mesmo período do ano passado.









O valor de 97,2 mil milhões de euros corresponde ao ‘stock’ de crédito à habitação mais alto desde, pelo menos, finais de 2016, sendo que “o ritmo de crescimento tem vindo a acelerar ao longo dos últimos anos”, avançou o BdP.

Já nos empréstimos ao consumo, o valor em crédito concedido pelos bancos em janeiro subiu para 19,5 mil milhões de euros, mais 3,3% em termos homólogos, e mais 1, 4% relativamente a dezembro de 2021.









A nível dos depósitos, o montante aplicado nos bancos registou um número recorde: 173,4 mil milhões de euros depositados por particulares, uma tendência crescente.

Quanto às empresas, os empréstimos aceleraram para 75,9 mil milhões em janeiro. O banco central atribui esta aceleração de crédito às empresas “aos empréstimos concedidos às empresas do setor da eletricidade, gás e água”.