Estado nacionaliza SIRESP depois de gastar 487 milhões de euros

O Estado comprou por sete milhões de euros a parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança (SIRESP), uma parceria público-privada (PPP).A decisão foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros e surge a dois anos do final de contrato e depois do pagamento de cerca de 487 milhões de euros, segundo dados da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).A decisão é o culminar de um processo que começou em 2017, quando se tornaram conhecidas as falhas do sistema no socorro aos incêndios de Pedrógão.E depois do Tribunal de Contas (TdC) ter recusado, por duas vezes, em outubro de 2018 e março de 2019, o visto ao investimento que o Executivo quis fazer no sistema.Aliás, o último acórdão do TdC aponta mesmo para a necessidade de averiguar a responsabilidade dos gestores públicos em infrações financeiras, já que atuaram sem a devida luz verde.A Altice – que detém 52,1% – e a Motorola – com 14,9% – manifestaram-se satisfeitas com a "efetivação do acordo" de compra pelo Estado das suas participações no SIRESP.O contrato foi celebrado em julho de 2006 – com um montante previsto de 463 milhões de euros –, tendo a construção sido faseada até ao final de 2013. Ou seja, só tem cobertura nacional (continente e ilhas) a partir de 2014.A previsão de despesa com o sistema ascendia, segundo o Orçamento do Estado de 2007, a 587,1 milhões de euros até 2021.Segundo dados da UTAP, terão sido pagos até 2018 cerca de 487 milhões de euros, dos quais 216 milhões desde 2014, quando o sistema ficou completo.O PSD quer que o Governo explique os contornos da compra do SIRESP. "Queremos perceber se este é um negócio da China", afirmou o deputado Duarte Marques.Já o PCP entende que o Estado devia ter assumido o controlo público "sem gastar recursos".A ministra da Presidência disse ontem que faz todo o sentido o Estado ter o domínio de um sistema que "anualmente suporta mais de 35 milhões de chamadas a mais de 40 mil utilizadores e que envolve interesses essenciais da segurança do Estado e dos cidadãos".