O Estado paga 24 meses de rendas como custo de referência para o realojamento provisório das famílias cujas casas de habitação sejam demolidas, devido à construção da linha do TGV. A esta despesa, acrescem os encargos com as mudanças para a habitação provisória e os custos administrativos que o expropriado terá de suportar na compra de uma nova habitação e ligação de serviços.









