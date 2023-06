Estado suspende a subscrição dos Certificados de Aforro

A subscrição de Certificados de Aforro (CA) da série E - a única atualmente em comercialização - foi suspensa, informou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) no seu website.

Entretanto, numa das entradas do site do IGCP já aparece uma menção a uma possível série F, com a descrição: "as condições de subscrição de certificados de aforro Série F no AforroNet podem ser consultadas aqui", porém ao entrar no texto com as instruções, o título do mesmo ainda faz referência à "Série E".

O Negócios tentou contactar o IGCP de forma a perceber se será possível a subscrição de uma nova série de certificados de aforro, mas está ainda à espera de resposta.

Os certificados de aforro têm ganho cada vez maior atratividade dada a indexação da remuneração à Euribor a três meses, que reage de forma imediata à subida das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE).

Atualmente, a taxa de juro paga pelos certificados de aforro está no seu tecto máximo definido por lei, ou seja 3,5%.

Até abril, o montante aplicado pelas famílias em certificados subiu para 43.353,04 milhões de euros, com destaque para um aumento da procura por certificados de aforro, cujo montante aplicado pelas famílias chegou aos 30.324,01milhões de euros neste período. Só entre janeiro e abril, os certificados de aforro captaram mais de 10 mil milhões de euros.





A corrida aos certificados levou mesmo o Governo a rever limite do endividamento da República, tendo reduzido o financiamento realizado através de outras fontes de financiamento, "nomeadamente através de uma menor emissão, no decurso do exercício de 2023, de obrigações e de bilhetes do Tesouro", como pode ler-se no despacho publicado em meados de maio.