EuroBic encerra "relação comercial" com entidades lideradas por Isabel dos Santos

O Eurobic vai encerrar a relação comercial com entidades controladas pela empresária angolana Isabel dos Santos. Esta reação acontece depois de o Expresso/SIC terem dado conta de transferências de vários milhões do banco para o Dubai.



O banco vai "encerrar a relação comercial com entidades controladas pelo universo da acionista Eng.ª Isabel dos Santos e pessoas estreitamente relacionadas com a mesma", de acordo com um comunicado enviado pelo banco esta segunda-feira, 20 de janeiro.