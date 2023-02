A Parvalorem, entidade pública que herdou os ativos tóxicos e os trabalhadores do BPN, pagou indemnizações de 200 mil a 400 mil euros a 10 antigos altos quadros do BPN. O pagamento foi o resultado de rescisões do contrato de trabalho por mútuo acordo. As compensações foram pagas num programa de rescisões, aplicado em 2021, que foi então aprovado pelo Ministério das Finanças (ver texto ao lado).









