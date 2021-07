Famílias com crédito à habitação em moratória protegidas mais três meses

As famílias com crédito à habitação em moratória, e com dificuldades comprovadas, vão ter direito a uma proteção adicional de pelo menos 90 dias após serem declaradas incumpridoras. Neste período, os bancos não poderão "resolver o contrato ou intentar ações judiciais", bem como alterar as taxas de juro do empréstimo.A medida foi aprovada na reunião de Conselho de Ministros desta semana. O Governo quer também que os bancos estejam mais a par da situação financeira dos clientes com empréstimos suspensos, devendo avaliar a sua capacidade até 31 de agosto. Em caso de necessidade, as instituições financeiras terão, depois, de apresentar propostas de melhoria dos contratos até 15 de setembro.