As famílias com poupanças superiores a 29 786 euros não poderão beneficiar do apoio criado pelo Governo para quem comprou a casa a crédito e viu a prestação mensal disparar, devido à subida das taxas de juro.



O travão aplica-se mesmo a quem preencha os restantes critérios de acesso, como um montante em dívida inferior a 200 mil euros ou uma taxa de esforço em que mais de 36% do rendimento do agregado é usado para pagar a mensalidade ao banco, esclarece a proposta legislativa, disponibilizada este fim de semana pelo executivo.









