Famílias portuguesas vivem com menos de 300 euros por mês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carla e José perderam tudo quando a padaria que abriram não teve sucesso. Com três filhos, dois com uma deficiência genética, viram-se encurralados. Em 2008, pediram ajuda à Câmara de Coimbra, mas 12 anos depois continuam à espera de uma casa. "O processo ficou retido num gabinete da autarquia, foi posto a um canto", lamentou aoCarla Daniel.Sem opções e com orçamento curto, já que o marido ...