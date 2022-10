O Governo prevê que a taxa Euribor a 6 meses - o prazo mais utilizado no crédito à habitação - esteja em torno de 3% em junho de 2023, e sensivelmente o mesmo para os prazos a 12 e a três meses, mantendo-se até ao final do ano. Com base neste cenário, num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, com um ‘spread’ de 1% a somar aos 3% da Euribor, a prestação subirá para 733,53 euros, um agravamento de 133,33 euros no prazo de um ano.









Ver comentários