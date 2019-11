Fisco inspeciona 6800 restaurantes em todo o País

A Autoridade Tributária (AT) em conjunto com a ASAE lançou uma ação de fiscalização durante este mês de novembro junto de 6800 restaurantes de norte a sul do País, em especial estabelecimentos localizados em zonas turísticas.Participaram 470 inspetores (350 do Fisco e 120 da ASAE) que se concentraram na utilização de programas informáticos de faturação certificados e na emissão de faturas e outros documentos.A ação levou à emissão de 200 autos de notícia, fundamentalmente pela não emissão de faturas e não utilização dos programas informáticos exigidos.Segundo fonte da AT, os restaurantes que foram inspecionados "serão objeto de um rigoroso acompanhamento do seu comportamento declarativo, estando prevista a realização de procedimentos inspetivos subsequentes, nos casos em que que forem detetados elevados riscos de incumprimento".Esta ação insere-se num conjunto de procedimentos com caráter essencialmente preventivo, e que já teve como objeto outros setores da economia como foi o caso dos cabeleireiros ou das oficinas de reparação automóvel.