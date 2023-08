O Fisco está investigar suspeitas de fuga fiscal num valor superior a 449 milhões de euros. Para escapar ao pagamento dos impostos, os suspeitos utilizaram esquemas de fraude dispersos em Portugal com ligações a países da União Europeia ou países terceiros, muitos deles com o estatuto de offshore. No âmbito desta investigação criminal, em 2022, foram constituídos arguidos 2163 pessoas singulares e coletivas e apreendidas 605 contas bancárias.









Ver comentários