Fisco manda banca travar penhoras

A Autoridade Tributária (AT) enviou aos bancos e seguradoras um pedido para suspenderem todas as penhoras de salários, pensões, saldos de contas ou aplicações financeiras, no seguimento do decreto-lei 10F/2020 de 26 de março onde se prevê "a suspensão, até 30 de junho de 2020, dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela AT e pela Segurança Social".



Acontece que, apesar ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento