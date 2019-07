Fisco não consegue cobrar 5 mil milhões de euros

A dívida incobrável da Autoridade Tributária fixou-se nos 5045 milhões de euros no final do ano passado.Esta dívida foi a que mais cresceu em 2018, de acordo com a Conta Geral do Estado (CGE) de 2018, divulgada esta terça-feira na página da Assembleia da República (AR).O Fisco contabilizava no final do ano uma dívida total de 20,1 mil milhões de euros, dos quais apenas 31,6% correspondiam a dívida ativa. Cerca de 25,1% – 5045 milhões – foi classificada como incobrável. Os restantes 43,2% são considerados dívida suspensa.A carteira de dívida é composta sobretudo pelo IVA – 7,1 mil milhões de euros –, seguida do IRC – 5,7 mil milhões de euros.Para a redução da dívida contribuiu a cobrança coerciva, com 48,1%, segundo o documento. A cobrança coerciva atingiu os 1066,8 milhões de euros, verificando-se um acréscimo de 221,4 milhões de euros face ao ano anterior.Os números mostram ainda que 39% da dívida foi anulado e 13% prescreveu, o que acontece, em regra, decorridos oito anos após o ano em que se produziu o facto.Segundo a Conta Geral do Estado, a prescrição das dívidas fiscais situou-se no ano passado em 241,3 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 212 milhões de euros relativamente ao ano anterior.Apesar de ser o imposto com o maior decréscimo, o IVA é o que tem mais peso no total das prescrições registadas.As anulações de dívidas ocorrem "em consequência da entrega de declarações fiscais de substituição pelos contribuintes e da procedência, parcial ou total, de processos de impugnação judicial e reclamação graciosa".Segundo o Executivo, houve um acréscimo significativo na recuperação de dívidas relativas a ‘Outros Impostos Diretos’, nomeadamente da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Bancário, em 15,3 milhões, e do Adicional ao IMI (‘Imposto Mortágua’), em 4,8 milhões.A Segurança Social diz que 58% das pensões foram atribuídas dentro do tempo médio de atribuição estipulado (90 dias).O património imobiliário do Estado era, no final de 2018, constituído por 23 456 imóveis, dos quais 17 656 correspondiam a edifícios e 5800 a terrenos.A Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) ascendeu a 165,4 milhões de euros no ano passado, mais 125,2 milhões do que em 2017, segundo a Conta do Estado.