Revolta no Fisco junta 27 chefes de Finanças

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O local ainda não é conhecido, mas já há dia marcado: na próxima quarta-feira, 26 de junho, e por iniciativa de 27 chefes de Finanças do distrito do Porto, será realizado um jantar de desagravo a José Oliveira e Castro, o diretor de Finanças do Porto que apresentou o pedido de demissão na sequência da polémica operação-stop Ação sobre Rodas, realizada em Valongo para cobrar dívidas ... < br />