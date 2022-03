O gasóleo ainda reina, mas nos países da União Europeia (UE) a opção pelos transportes rodoviários de passageiros ‘amigos do ambiente’ está a ganhar quota de mercado. Em 2021, a comercialização de autocarros elétricos e híbridos ultrapassou, no conjunto, os 20% do total das vendas.









Segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), no ano passado, as vendas de autocarros elétricos na UE cresceram 78,7% para 3064 unidades, face a 2020. Este aumento levou a que este tipo de veículo passasse a representar 10,6% da totalidade de autocarros transacionados em 2021, quando no ano antes representou 6,1%.

Também o mercado híbrido cresceu, mas num valor menor ao dos elétricos. Em 2021, foram comprados 2926 autocarros híbridos, o que representa uma subida de 10% face às 2661 unidades vendidas em 2020. Este mercado representou 10,1% dos autocarros vendidos em 2021.









Leia também Disparam as vendas de carrinhas híbridas Já os combustíveis alternativos, que incluem gás natural, GPL, biocombustíveis e veículos a etanol, tiveram um decréscimo de 2,3% no ano passado, ao serem vendidas 3033 unidades, face às 3105 em 2020.

Venda de novos autocarros na União Europeia por tipo de combustível

Apesar de os hábitos estarem a mudar, os autocarros a diesel ainda foram a preferência em 2021, representando ainda 68,8% neste universo. No entanto, houve uma queda de 2,9% nas vendas face a 2020.

Mais 193 autocarros elétricos para Portugal



O Governo português vai adquirir mais 193 novos autocarros elétricos e apoiar a instalação de 136 postos de carregamento para as frotas limpas de transportes públicos, através de 50,9 milhões de euros de fundos comunitários. Os 32 projetos foram aprovados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Segundo o Ministério do Ambiente e Ação Climática, estes autocarros elétricos prestarão serviço fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.