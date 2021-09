O valor dos combustíveis não pára de aumentar desde o início do ano.De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o valor médio de venda ao público do litro de gasóleo simples sofreu um crescimento na ordem dos 22 cêntimos entre janeiro e setembro.Já a gasolina simples 95 registou uma subida ainda mais pronunciada, na ordem dos 26 cêntimos por litro.