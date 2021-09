O gigante do setor imobiliário chinês Evergrande revelou esta quarta-feira que chegou a um acordo com os detentores de obrigações do grupo para evitar o incumprimento de uma das suas dívidas, que globalmente ascendem a 260 mil milhões de euros.









De acordo com a Lusa, em comunicado à Bolsa de Shenzhen, no Sul da China, o grupo avançou que uma das suas filiais, a empresa Hengda Real Estate, tinha negociado um plano de pagamento de juros sobre uma obrigação com vencimento em 2025.





Leia também Estado chinês "estará pronto para lidar" com Evergrande, garante João Moreira Rato Segundo a Bloomberg, o grupo chinês deverá reembolsar 232 milhões de yuan (30,5 milhões de euros) de uma dívida que vence hoje. Contudo, o gigante imobiliário continua em perigo, dado que o montante total da sua dívida ascende aos 260 mil milhões de euros. É que há outros reembolsos previstos para hoje e o grupo ainda não disse como planeia cumpri-los.

Os receios de um cenário como o do banco norte-americano Lehman Brothers, cuja falência desencadeou a crise financeira de 2008, estão a refletir-se no comportamento dos mercados mundiais. Todos os olhos estão postos no governo chinês, que não disse se pretende salvar o grupo privado.