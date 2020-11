O Governo está disponível para, em 2021, acrescentar um oitavo e, eventualmente, nono escalão às tabelas de retenção na fonte do IRS. O objetivo passa por aliviar a carga fiscal sobre os rendimentos dos contribuintes, apurou o CM junto de fontes ligadas às negociações entre o Executivo e o PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.