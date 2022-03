Governo anuncia novas medidas devido à subida dos preços dos combustíveis

Governo anunciou esta sexta-feira novas medidas devido ao aumento do preço dos combustíveis.Entre as medidas está a suspensão da taxa de carbono até 30 de junho e ISP ajustado semanalmente para devolver o excesso do IVA aos consumidores.Empresas e famílias estão com dificuldades em suportar o aumento do valor da gasolina e do gasóleo.Autovaucher ativo desde novembro 2021, sendo que 2 milhões de cidadãos estão inscritos no autovaucher, sendo que os 20 euros estarão disponíveis até a situação atual se encontrar estável.A descida do imposto sobre produtos petrolíferos entra em vigor já no início da próxima semana e vai ser revista no final da mesma, altura em que será feita correçãoeventual do valor, tendo em conta a estimativa usada para ajustar o ISP e o preço médio do petróleo verificado já depois dos aumentos que se verificam a partir de segunda-feira.O governo está a trabalhar com os europeus para responder aos efeitos da guerra a nível económico.