A resposta portuguesa às dúvidas de Bruxelas sobre o plano de reestruturação da TAP, que prevê uma ajuda estatal de 3,2 mil milhões € até 2024, seguiu esta quinta-feira (no último dia do prazo), pelos canais diplomáticos.Segundo apurou o, o Executivo reiterou todos os argumentos já produzidos sobre a conformidade do plano às regras comunitárias, adiantando ainda que não está disposto a realizar mais cortes de pessoal na transportadora aérea nem a reduzir salários.