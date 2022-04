O Governo recusou esta quarta-feira o pedido dos sindicatos da função pública para aumentar os salários de acordo com a subida da inflação.



A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que ficou com a pasta da Administração Pública, acabou por confirmar, depois da primeira ronda negocial com as três frentes sindicais do setor, que o objetivo da tutela era “ouvir” os sindicatos, remetendo qualquer decisão em concreto para o momento em que o Orçamento do Estado para 2022 estivesse aprovado.









Ver comentários