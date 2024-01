A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) exigiu esta quinta-feira a rápida operacionalização do incentivo ao abate, para combater o envelhecimento do parque automóvel. A medida, proposta várias vezes pela ACAP, consta do Orçamento do Estado para 2024, tendo o Governo destinado uma verba de 129 milhões de euros para abater cerca de 45 mil veículos.









“Portugal continua com um parque automóvel envelhecido, em particular quando comparado com outros países da União Europeia”, assinalou esta quinta-feira a associação no Fórum do Retalho Automóvel, que se realizou em Lisboa. Em 2022, circulavam nas estradas portugueses 1,5 milhões de veículos ligeiros de passageiros com mais de 20 anos de idade, de acordo com o secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro.

O setor automóvel em Portugal foi responsável por receitas de 10,3 mil milhões de euros em 2023. O mercado automóvel cresceu o ano passado 26% face a 2022, mas ainda abaixo do registado em 2019 (menos 12,3 por cento), segundo a ACAP.









Leia também Carros elétricos e híbridos têm aumento de 40% em relação ao ano passado O balanço do ano passado revela um aumento de matrículas em todas as categorias, com destaque para os veículos a energias alternativas.

“Na categoria de ligeiros de passageiros – onde se registou um crescimento de veículos matriculados de 26,9% face a 2022 –, os veículos de energias alternativas aos motores a combustão tiveram um peso de 51,9%.” Na prática, 18,2% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos, ainda de acordo com os dados da ACAP. A Tesla liderou a tabela de marcas do mercado de elétrico.