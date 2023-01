O Governo prepara-se para legislar no sentido de avaliar todas as barragens em Portugal, com o objetivo de serem tributadas, apurou o CM.



Este objetivo está em linha com a iniciativa da bancada do Partido Socialista (PS), que vai fazer entrar no Parlamento um projeto de resolução em que recomenda ao executivo que tome medidas para clarificar, perante a Autoridade Tributária (AT), se pode ser cobrado o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) sobre a venda das barragens da EDP aos franceses da Engie por 2,2 mil milhões de euros.









