Governo vai injetar mais 980 milhões de euros na TAP

Segundo o acordo de reestruturação da companhia aérea aprovado pela Comissão Europeia no final do ano passado, e também pelo Orçamento do Estado deste ano, o executivo de António Costa deve transferir a última tranche até ao final de 2022. Ou seja, o Governo tem, até sexta-feira, de injetar mais 980 milhões de euros.



O ministro das Finanças, Fernando Medina assinou, esta segunda-feira, o despacho que aprova mais um aumento de capital na TAP, avançou a CNN Portugal.

O momento em que acontece a assinatura do despacho não é o melhor, depois dos últimos acontecimentos com a polémica indemnização à ex-administradora e atual secretário de estado do Tesouro Alexandra Reis. Contudo a companhia aérea termina o ano com as contas mais equilibradas devido aos sucessivas injeções do Estado para conseguir resgatar a empresa da falência, depois do impacto da pandemia.