Grupo BMcar investe três milhões no Porto

O concessionário da BMW e da Mini abriu um novo espaço no Centro Empresarial da Circunvalação para disputar o mercado da Invicta com a Caetano Baviera.

10:51

O Grupo BMcar realizou um investimento superior a três milhões de euros para entrar na zona do Porto, uma localização que soma à presença em Braga, Viana do Castelo, Barcelos e Póvoa de Varzim, avança o Jornal de Negócios.



A empresa dedicada ao comércio e distribuição de automóveis, acessórios e serviço pós-venda inaugura esta sexta-feira, 20 de Julho, um espaço com seis mil metros quadrados no Centro Empresarial da Circunvalação, que será "o primeiro da Europa a disponibilizar o serviço autorizado de todas as marcas do grupo BMW", incluindo o primeiro ponto de assistência Rolls-Royce em Portugal.