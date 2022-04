As grandes fortunas são raras em Portugal: com mais de mil milhões de dólares (904 milhões de euros), existem apenas três. Em contrapartida, existem 55 400 avaliadas em um milhão de dólares (900 mil euros).O balanço da primeira edição do ‘Henley Global Citizens Report’, citado este domingo pelo ‘Jornal de Negócios’, contabiliza ainda 65 fortunas portuguesas com mais de 100 milhões de dólares (mais de noventa milhões de euros).