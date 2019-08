Hard Club do baterista dos Xutos com dívidas de 5,3 milhões nas mãos da CGD

A salvação do Hard Club, concessionário e que dá nome ao espaço de concertos do Mercado Ferreira Borges, na zona da Ribeira do Porto, está nas mãos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), que detém mais de metade dos 5,348 milhões de euros de créditos reclamados em sede de Processo Especial de Revitalização (PER) da empresa.

"A Caixa é o maior credor, estando já a decorrer negociações entre a empresa e o banco", adiantou, ao Jornal de Negócios, Bruno Costa Pereira, administrador de insolvência da Hard Club - Turismo de Animação Cultural, Lda.