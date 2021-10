O alargamento do regime do IRS Jovem, a grande novidade fiscal do Governo para 2022, merece dos fiscalistas grandes reservas. Segundo um conjunto de simulações feita pela consultora Ilya para o CM ao final de cinco anos, um jovem que tenha um rendimento anual de 28 mil euros, cerca de 2000 euros brutos/mês, tem um ganho de 25 euros/mês.