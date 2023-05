Jovens 'nem-nem' em recuo na UE, Portugal já ultrapassou objetivo

O número de jovens entre 15 e 29 anos que, em 2022, não estudavam nem trabalhavam ('nem-nem') na União Europeia (UE) recuou para os 11,7%, face aos 13,1% do ano anterior, divulga hoje o Eurostat.

Segundo os dados do serviço estatístico da UE, um terço dos Estados-membros, incluindo Portugal (8,4%, no sexto lugar da tabela), já atingiram o objetivo de ter uma taxa de jovens 'nem-nem' abaixo dos 9% até 2030, traçado no Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS).

Os Países Baixos (4,2%), a Suécia (5,7%), Malta (7,2%), o Luxemburgo (7,4%), a Dinamarca (7,9%), Portugal (8,4%), a Eslovénia (8,5%), a Alemanha (8,6%) e a Irlanda (8,7%) já ultrapassaram o objetivo de 9%.