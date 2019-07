Lista revela revolução no mundo dos ricos

Os 10 mais ricos de Portugal

Apesar de três famílias dominarem, pelo segundo ano consecutivo, a tabela dos milionários, muita coisa mudou entre as fortunas de Portugal.Os setores tradicionais (banca, seguros, construção) continuam a perder força para novas formas de criação de riqueza: a indústria farmacêutica, as novas tecnologias e, finalmente, o turismo.Maria Fernanda Amorim lidera a família mais rica do País. Segundo os números da revista ‘Forbes Portugal’, a fortuna dos Amorins terá diminuído 329 milhões de euros de 2018 para 2019.Mas a família continua a diversificar os investimentos, muito por iniciativa de Paula Amorim que, através da Amorim Luxury, comprou a Herdade da Comporta por 157,5 milhões (a meias com o francês Claude Berda) e está a lançar vários restaurantes de luxo sob a designação JNcQuoi.A família de Alexandre Soares dos Santos aparece em segundo lugar. Subiu em 135 milhões a sua fortuna e o negócio de retalho alimentar do Grupo Jerónimo Martins consegue colocar três elementos da família no top 10 dos mais ricos de Portugal.Por último, a família Alves Ribeiro continua a alicerçar o seu património (que diminuiu em 209 milhões de euros) nas atividades mais tradicionais, como é o caso da construção civil, através da construtura Alves Ribeiro, da banca, com o Banco Invest e a promoção imobiliária via Mundicenter.Três famílias ‘históricas’ saíram este ano do top 10 dos mais ricos de Portugal.Os Mello, que em 2018 estavam no 4º lugar com uma fortuna superior a mil milhões (a concessionária Brisa é o principal ativo); Pedro Queiroz Pereira, que faleceu o ano passado num acidente em Ibiza, Espanha, era o 5º mais rico (Semapa); e Manuel Violas, que ocupava o 6º lugar com os casinos Solverde.