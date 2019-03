Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família portuguesa entre as mais ricas do mundo

Existem menos milionários e as suas fortunas estão mais pequenas em relação a 2018.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Entre as 2153 maiores fortunas do Mundo existe uma só família portuguesa: a família Amorim. Maria Fernanda Amorim e as filhas ocupam a 379ª posição (que partilham com outros 15 milionários) no clube mais exclusivo do Mundo, com um património avaliado pela revista norte-americana ‘Forbes’ em 4,3 mil milhões de euros, suportado principalmente na Corticeira e na participação (18%) na Galp.



Mas mesmo o património da família Amorim não resistiu aos ventos da crise que assolaram os mercados financeiros, diminuindo o número de bilionários (menos 55) e reduzindo as suas fortunas (menos 354 mil milhões) face a 2018. No caso dos Amorins, o seu património vale menos dois mil milhões de euros, integrando os 46% de bilionários que estão mais pobres este ano. Um fenómeno que não ocorria desde o auge da crise financeira do subprime gerada em 2008.



Segundo a ‘Forbes’, foi na região Ásia-Pacífico que a crise se sentiu de forma mais profunda. Nesta zona geográfica foi a China quem mais sofreu ao perder 49 bilionários.



Também a Europa perdeu elementos no clube mais exclusivo do Mundo. As economias norte-americana e brasileira foram as que geraram mais novos bilionários. Os Estados Unidos têm agora 607 bilionários, dos quais 14 entre os 20 mais ricos dos ricos.



Kylie Jenner está super-rica aos 21 anos

É a mais nova bilionárias na lista da ‘Forbes’. Aos 21 anos, Kylie Jenner tem um património avaliado em mais de 884 milhões de euros. A sua riqueza tem origem na venda da sua linha de cosméticos.



A herdeira de José Eduardo dos Santos

A fortuna de Isabel dos Santos mantém-se nos dois mil milhões de euros (1008ª posição). Segundo a ‘Forbes’, "enquanto Eduardo dos Santos foi presidente de Angola passou para a filha várias participações em empresas angolanas".



Trump mantém fortuna intocada

O presidente dos Estados Unidos está na 715ª posição no universo dos mais ricos do Mundo, com uma fortuna avaliada em 2,7 mil milhões de euros (sobretudo em imobiliário) e que se manteve intacta face aos valores de 2018.