Kylie Jenner ultrapassa Zuckerberg e torna-se a bilionária mais jovem de sempre

Fortuna da irmã mais nova do clã Kardashian está avaliada em cerca de 900 milhões de euros.

18:00

Com apenas 21 anos, Kylie Jenner tornou-se esta terça-feira a bilionária mais jovem de sempre em todo o mundo.



A revelação é feita pela revista "Forbes" que garante que a irmã mais nova do clã Kardashian ultrapassou Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, no topo da lista.



"Não esperava nada", revelou Kylie à publicação. A jovem garante que nunca alterou a sua atitude, mesmo quando soube que estava prestes a tornar-se na mais jovem bilionária de sempre.



A fortuna de Kylie está avaliada em cerca de 900 milhões de euros, suplantando a marca que Zuckerberg tinha alcançado aos 23 anos.