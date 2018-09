Irmã de Kim Kardashian partilhou um novo hábito alimentar com os seguidores.

20.09.18

Kylie Jenner não pára de surpreender os seus seguidores das redes sociais, e esta terça-feira, a mais nova do clã Kardashian fez uma revelação no mínimo insólita. A socialite confessou ter experimentado pela primeira vez leite com cereais, algo que segundo a própria mudou a sua vida.