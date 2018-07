Irmã mais nova de Kim Kardashian em Portugal para acompanhar o namorado.

Kylie in Portugal 7/20/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Jul 20, 2018 at 2:35pm PDT

Kylie Jenner, irmã mais nova de Kim Kardashian, está em Portugal com o namorado Travis Scott.O rapper atuou na sexta-feira no festival Super Bock Super Rock e Kylie fez questão de vir com ele ao nosso país.A jovem milionária de 20 anos foi apanhada por uma fã em Lisboa, perto do Padrão dos Descobrimentos.Kylie tirou uma fotografia com a rapariga e suscitou de imediato reações de imensos internautas na rede social Instagram.