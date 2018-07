Saiba quanto valem as celebridades mais ricas do Mundo. Cristiano Ronaldo está no top 10

Nomes da música, futebol e Hollywood entre os nomes dos maiores milionários.

Sabe quanto valem as celebridades mais ricas do Mundo?



A lista, elaborada pela revista Forbes, apresenta as dez celebridades mais ricas do mundo, onde estão presentes atletas, atores, músicos e outras personalidades.



O primeiro lugar é ocupado pelo pugilista Floyd Mayweather, com 243.5 milhões de euros arrecadados este ano, seguido pelo ator de Hollywood George Clooney, com 204.2 milhões de euros e Kylie Jenner, com 142.3 milhões de euros e Judy Sheindlin, com 125.6 milhões.



Depois segue-se o ator conhecido por muitos como 'The Rock', Dwayne Johnson, com 106 milhões de euros.



Nesta lista estão também três nomes da música, que ocupam o sexto, sétimo e nono lugares. São os U2, com 100.8 milhões de euros arrecadados, os Coldplay, com 98.7 milhões e Ed Sheeran, com 94 milhões de euros, o que fazem com que seja o artista a solo mais bem pago do mundo.



Nomes como Bruno Mars e Katy Perry também constam na lista entre os 20 mais ricos, com uma fortuna avaliada em 85 e 70,8 milhões, respetivamente, mas que não ocupam os primeiros lugares.



No oitavo e décimo lugares estão os futebolistas que mais dinheiro ganham atualmente. Lionel Messi, com cerca de 94,8 milhões de euros por ano, e o nosso português, Cristiano Ronaldo, com 92 milhões.





Veja a lista do Top 10 dos mais ricos no Mundo:

1. Floyd Mayweather, o atleta com 41 anos, possuí 243.5 milhões de euros

2. O ator George Clooney tem 204.2 milhões de euros aos 57 anos

3. Kylie Jenner, aos vinte anos, já tem 142.3 milhões de euros

4. Judy Sheindlin, aos 75 anos, arrecadou 125.6 milhões de euros

5. O ator Dwayne Johnson tem 106 milhões de euros aos 46 anos.

6. U2, o grupo musical arrecada 100.8 milhões de euros

7. O grupo musical Coldplay tem 98.7 milhões de euros arrecadados

8. Lionel Messi, aos 31 anos, é o futebolista com mais dinheiro, 94.8 milhões de euros

9. Ed Sheeran, aos 27 anos, é o músico a solo com mais dinheiro, cerca de 94 milhões de euros.

10. Cristiano Ronaldo, o craque português tem 92.3 milhões de euros aos 33 anos de idade.