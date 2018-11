Irmãs brilham com peças sensuais e recriam desfile da Victoria’s Secret.

Por Rute Lourenço | 08:34

Já falta pouco para o desfile mais aguardado do ano. Os ‘anjos’ da Victoria’s Secret já foram convocados, a cidade está escolhida [este ano será em Nova Iorque] e a marca já se encontra em contagem decrescente para o desfile de lingerie com algumas das mulheres mais belas do Planeta.