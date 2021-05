Os lojistas de rua e dos centros comerciais estão desesperados, apesar de já terem reaberto na segunda quinzena de abril. Segundo a Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), o setor registou quebras superiores a 25% desde que reabriu, face ao mesmo período do ano passado.





“Não há maneira de se ver o fim, a luz ao fundo do túnel. Esperava-se que, com o fim do confinamento, houvesse ...