Mais de metade dos consumidores inquiridos num estudo do Portal da Queixa já foi alvo de tentativas de burla online (55,2%), e 33,6% admite já ter sido vítima de um cibercrime. O trabalho divulgado esta segunda-feira foi realizado no âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se celebra esta terça-feira.









Os dados indicam que 29% dos inquiridos admite não saber identificar burlas ou esquemas fraudulentos, e entre os tipos de ameaças mais conhecidos, destacam-se as burlas por SMS e Emails fraudulentos (87%), e de ‘phishing’ (81,75%).

Só nos últimos quatro meses, Portugal recebeu mais de 100 mil ameaças, e o crescente aumento dos ciberataques “representa uma ameaça, tanto para consumidores, como para as marcas”, lê-se no comunicado. “Há uma evidente iliteracia digital que é preciso colmatar com informação e conteúdo fidedigno”, defende Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa.





O estudo concluiu que o nível de literacia digital dos portugueses ainda é baixo, que há um desconhecimento sobre os vários tipos de ciberataques, e o grau de proteção online é fraco, dadas as poucas medidas de segurança adotadas.