Os hotéis nacionais registaram, em 2020, uma subida no peso das reservas feitas de forma direta. Com a pandemia, as promoções e a maior flexibilidade levaram os clientes a marcar com as próprias unidades via email, site ou telefone. O cenário é confirmado por todas as cadeias e hotéis independentes contactados pelo CM. Em alguns casos, as reservas diretas chegaram a pesar mais de metade do total.