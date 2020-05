Medidas do Estado para apoiar economia não convencem empresas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As medidas do Governo para apoiar a economia na pandemia não convencem as empresas. "Excluindo o layoff simplificado, a proporção de empresas que continuou a não prever o recurso a medidas de apoio voltou a aumentar", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) no inquérito às empresas sobre a Covid-19.Na semana de 27 de abril a 1 de maio, a última do estado de emergência, "a percentagem de empresas em funcionamento ou ...