A obrigatoriedade de todas as lojas possuírem meios de pagamento eletrónico até 2022 (uma medida que se encontrava consagrada na 1.ª Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho que vigorou entre 2020 e 2022) foi adiada para 2025.A introdução do euro digital, que está a ser pensada pelo Banco Central Europeu (BCE), que terminará os primeiros estudos sobre esta matéria no próximo mês de outubro, vai obrigar a que todos os comerciantes tenham de ter meios de pagamento eletrónico compatíveis com a aceitação obrigatória daquele tipo de moeda, pagando a respetiva comissão bancária.