Menor adesão a layoff põe salários a crescer

Menos adesão ao layoff simplificado, mais salário ao final do mês para famílias. No espaço de um ano, o salário antes de impostos aumentou 68 euros. Em junho passado, estava nos 1395 euros.A subida de 5,1% é explicada pelo INE com a “diminuição significativa” das empresas abrangidas pelo layoff simplificado, com a “consequente recuperação salarial”. Para uma carteira mais recheada, importaram também as mudanças ao próprio regime: desde o início de 2021 que o apoio é pago a 100%, excluindo-se os subsídios. Há um ano, os trabalhadores perdiam um terço do salário.